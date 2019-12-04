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В Минске мужчина воспользовался незапертой дверью и совершил кражу

04 декабря 2019 13:38
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Новости Беларуси. 3 декабря в Минске был задержан мужчина, который подозревается в краже из незапертой квартиры. 

Как сообщает МВД Беларуси, во вторник заявитель проснулся из-за шороха в квартире. Он увидел, что у него в коридоре находится незнакомец. 

Когда владелец жилья спросил у гражданина, с какой целью он зашёл, мужчина сбежал. Оказалось, что после его визита пропали мобильник, наличность и сигареты. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

Сотрудники милиции выяснили, что подозреваемый является «ручечником». Он ходил по всем этажам подъезда и дёргал двери квартир за ручки, проверяя, заперто ли. 

Фигурант был задержан на пожарной лестнице четвёртого этажа. Задержанный утверждал, что он был нетрезв и перепутал этажи. Однако мужчину узнал потерпевший. Далее у подозреваемого были обнаружены деньги и мобильный телефон, пропавшие у заявителя. 

На прошлой неделе в Минске у работников шаурменной пропали выручка, электрочайник и гриль-печь. 

Подозреваемого в краже помогла обнаружить собака – подробности здесь

# Кража # происшествия

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