В Минске мужчина воспользовался незапертой дверью и совершил кражу

Новости Беларуси. 3 декабря в Минске был задержан мужчина, который подозревается в краже из незапертой квартиры.

Как сообщает МВД Беларуси, во вторник заявитель проснулся из-за шороха в квартире. Он увидел, что у него в коридоре находится незнакомец.

Когда владелец жилья спросил у гражданина, с какой целью он зашёл, мужчина сбежал. Оказалось, что после его визита пропали мобильник, наличность и сигареты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сотрудники милиции выяснили, что подозреваемый является «ручечником». Он ходил по всем этажам подъезда и дёргал двери квартир за ручки, проверяя, заперто ли.

Фигурант был задержан на пожарной лестнице четвёртого этажа. Задержанный утверждал, что он был нетрезв и перепутал этажи. Однако мужчину узнал потерпевший. Далее у подозреваемого были обнаружены деньги и мобильный телефон, пропавшие у заявителя.

На прошлой неделе в Минске у работников шаурменной пропали выручка, электрочайник и гриль-печь.