В Могилёве перебегавшую дорогу на «красный» женщину сбил Volkswagen

Новости Беларуси. 3 декабря около пяти вечера в Могилёве женщина перебегала дорогу на красный свет и попала под машину.

Как сообщает МВД Беларуси, происшествие случилось на перекрёстке улиц Симонова и Островского. Пешехода сбил Volkswagen Vento, за рулём которого находился 50-летний местный житель.

40-летняя могилевчанка госпитализирована. Водитель был трезв, на автомобиле установлены зимние шины.

На прошлой неделе в Брестском районе произошёл наезд на пешехода.