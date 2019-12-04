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В Могилёве перебегавшую дорогу на «красный» женщину сбил Volkswagen

04 декабря 2019 12:29
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Новости Беларуси. 3 декабря около пяти вечера в Могилёве женщина перебегала дорогу на красный свет и попала под машину. 

Как сообщает МВД Беларуси, происшествие случилось на перекрёстке улиц Симонова и Островского. Пешехода сбил Volkswagen Vento, за рулём которого находился 50-летний местный житель. 

40-летняя могилевчанка госпитализирована. Водитель был трезв, на автомобиле установлены зимние шины. 

На прошлой неделе в Брестском районе произошёл наезд на пешехода. 

Мужчина погиб – здесь подробности

# Авария в Могилеве # происшествия

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