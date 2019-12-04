В Могилёве перебегавшую дорогу на «красный» женщину сбил Volkswagen

Новости Беларуси. 3 декабря около пяти вечера в Могилёве женщина перебегала дорогу на красный свет и попала под машину.
Как сообщает МВД Беларуси, происшествие случилось на перекрёстке улиц Симонова и Островского. Пешехода сбил Volkswagen Vento, за рулём которого находился 50-летний местный житель.
40-летняя могилевчанка госпитализирована. Водитель был трезв, на автомобиле установлены зимние шины.
На прошлой неделе в Брестском районе произошёл наезд на пешехода.
Мужчина погиб – здесь подробности.