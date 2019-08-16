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Житель Копыля ножом ранил парня и пытался напасть на милиционера

16 августа 2019 14:15
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Новости Беларуси. В Копыле мужчина с ножом пытался напасть на инспектора ДПС.

Как сообщает УВД Минского облисполкома, в милицию обратился гражданин, который сказал, что его друга ударили ножом. Пока заявитель описывал приметы нападавшего, к месту происшествия была направлена группа задержания и находившийся неподалёку наряд ОГАИ.

Поскольку подозреваемый после нападения попытался сбежать, заявителя попросили осторожно проследить за злоумышленником. Мужчина по телефону сообщал маршрут движения нападавшего, а милиционер корректировал маршрут своих коллег.

Житель Копыля ножом ранил парня и пытался напасть на милиционера-1

Фото: УВД Минского облисполкома

Вскоре правоохранители увидели подозреваемого. Инспектор ДПС потребовал у мужчины бросить нож и лечь на землю. Однако гражданин вместо этого пошёл к милиционеру. Тогда правоохранитель достал табельное оружие и предупредил, что будет вынужден применить его, если подозреваемый не подчинится требованиям. Сотруднику милиции пришлось повторить предупреждение ещё дважды, прежде чем мужчина бросил нож и сдался.

Выезжавшая к месту инцидента СОГ выяснила, что на остановке общественного транспорта находилась группа молодых людей. Безработный житель Копыля, будучи пьяным, подошёл к компании и попытался присоединиться к разговору, но молодёжь не захотела общаться с подозреваемым.

После этого мужчина сходил домой за ножом, вернулся на остановку и ударил ближайшего к нему парня. Пострадавший с проникающим ножевым ранением верхней трети левого предплечья был госпитализирован.

Житель Копыля ножом ранил парня и пытался напасть на милиционера-4

Фото: УВД Минского облисполкома

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Проводятся следственные действия, назначено проведение ряда экспертиз.

На прошлой неделе гродненчанин с топором напал на сожительницу.

В нескольких метрах от дома была обнаружена свежевырытая яма в форме могилы – подробности здесь.

# Нападение # происшествия

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