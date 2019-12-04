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В Лиде женщина ранила ножом мужчину, он в больнице

04 декабря 2019 10:20
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Новости Беларуси. 3 декабря в Лиде местная жительница ударила ножом в живот мужчину. 

Как сообщает Следственный комитет, инцидент случился во время совместного застолья двух женщин и мужчины. В какой-то момент возник конфликт, и 50-летняя гражданка нанесла 42-летнему знакомому один удар режущим инструментом. 

Сейчас потерпевший с тяжёлыми телесными повреждениями находится в больнице, где ему оказывается медпомощь. 

Место происшествия осмотрено, изъяты нож и другие предметы, по которым будут проведены экспертизы. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». Подозреваемая задержана. Выясняются детали случившегося, устанавливаются действия всех участников конфликта. 

Осенью 2019 года в Могилёве мужчина с ножом требовал у женщины деньги.

Она отвлекла гражданина разговором и вызвала милицию – здесь подробности

# Нападение # происшествия

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