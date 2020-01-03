В Минске Opel сбил на пешеходном переходе женщину

Новости Беларуси. 3 января около одиннадцати утра в Минске произошёл наезд на женщину.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Opel выезжал с прилегающей территории дома по улице Притыцкого. В этот момент дорогу на зелёный сигнал светофора переходила женщина. Произошёл наезд.

Пострадавшая получила травмы и была доставлена в медучреждение. К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ. Ведётся проверка.

На прошлой неделе в Минске Lada сбила мужчину.