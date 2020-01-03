В Верхнедвинске 18-летний парень напал на сотрудников МВД: возбуждено уголовное дело

Сотрудник, который дежурил в отделении, немедленно передал информацию об этом ближайшему наряду милиции. Молодой человек во время задержания оказал сопротивление и нанес двум правоохранителям, прибывшим на вызов, ножевые ранения.

Был проведен осмотр места происшествия, где обнаружили две стеклянные емкости с жидкостью, имеющей запах горюче-смазочных материалов, которые парень успел бросить на территорию отделения.

Назначен ряд экспертиз, среди которых комплексная психолого-психиатрическая в отношении задержанного.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел».

Пострадавшим оказана медицинская помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. С подозреваемым проводятся неотложные следственные действия. Расследование продолжается.