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В Верхнедвинске 18-летний парень напал на сотрудников МВД: возбуждено уголовное дело

03 января 2020 10:22
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства ранения сотрудников МВД в Верхнедвинске.  

По информации Следственного комитета, 18-летний парень утром первого января грубо нарушал общественный порядок вблизи Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД. 

Сотрудник, который дежурил в отделении, немедленно передал информацию об этом ближайшему наряду милиции. Молодой человек во время задержания оказал сопротивление и нанес двум правоохранителям, прибывшим на вызов, ножевые ранения.  

В Верхнедвинске 18-летний парень напал на сотрудников МВД: возбуждено уголовное дело -1

Фото: СК 

Был проведен осмотр места происшествия, где обнаружили две стеклянные емкости с жидкостью, имеющей запах горюче-смазочных материалов, которые парень успел бросить на территорию отделения.   

Назначен ряд экспертиз, среди которых комплексная психолого-психиатрическая в отношении задержанного.   

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел».  

Пострадавшим оказана медицинская помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. С подозреваемым проводятся неотложные следственные действия. Расследование продолжается.   

# Нападение # происшествия

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