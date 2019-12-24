В Минске Lada насмерть сбила мужчину вне пешеходного перехода

Как сообщает Следственный комитет, 35-летний водитель Lada Largus двигался по улице Сухаревской. В какой-то момент автомобиль сбил 42-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Гражданин получил травмы и погиб на месте.

Новости Беларуси. 23 декабря около половины одиннадцатого вечера в Минске произошёл смертельный наезд на пешехода.

Возбуждено уголовное дело. Место происшествия осмотрено, назначено проведение ряда экспертиз.

Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

На прошлой неделе в Ивацевичском районе столкнулись фура и внедорожник.