«Проводили очистные работы в реке Свислочь». Сумку с человеческими останками нашли в Минске

Новости Беларуси. Милиция выясняет обстоятельства жуткой находки в Минске. Накануне в Свислочи была обнаружена спортивная сумка с человеческими конечностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из реки ее извлекли коммунальщики, проводя плановые очистные работы. Они же и обратились в правоохранительные органы. Назначена экспертиза по установлению личности жертвы. По неподтвержденной информации, найденные останки принадлежали женщине.