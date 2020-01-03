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В Речицком районе ликвидирован пожар на нефтяной скважине

03 января 2020 08:21
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Новости Беларуси. В Речицком районе пожар на нефтяной скважине был ликвидирован.  

По информации МЧС, происшествие случилось вечером второго января.  

Было получено сообщение о повреждении трубопровода с последующим факельным горением на нефтяной скважине №37 Некрасовского месторождения РУП «ПО «Белоруснефть». Она не эксплуатируется, находится в освоении после завершения бурения.  

Спустя время возгорание было ликвидировано. Работники МЧС проводили работы по охлаждению оборудования и предотвращению повторного загорания.  

Никто не пострадал. Причина загорания устанавливается.  

В конце декабря из поликлиники в Могилеве эвакуировали 380 человек из-за короткого замыкания – здесь подробнее.  

# Пожар # происшествия

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