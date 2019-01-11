В Минске огласят приговор участникам вечеринки, где погибла 19-летняя девушка

Новости Беларуси. Суд Первомайского района 11 января огласит приговор участникам вечеринки, где погибла 19-летняя девушка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в августе 2018 год компания подростков отдыхала в столичной квартире. Молодые люди употребили экстази, в результате одной из обвиняемых стало плохо. Несмотря на усилия медиков, спасти её не удалось.

Обвиняемых – семеро, двое из них – несовершеннолетние. Самый старший, 22-летний парень, находится под стражей. Во время предыдущих заседаний установлено, что в крови погибшей девушки концентрация психотропа в четыре раза превышала смертельную. Также доказано, что у нее не было заболеваний, которые бы способствовали отравлению.