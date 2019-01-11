В Пинске из горящей квартиры самостоятельно выбрались мать и шесть её детей
Новости Беларуси. Ночью 11 января на пожаре в одной из девятиэтажек Пинска едва не погибла многодетная семья.
По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту происшествия спасатели выяснили, что горела трёхкомнатная квартира на 7 этаже. К этому моменту хозяйка квартиры вывела на улицу шестерых детей.
Подразделения МЧС на носилках и с применением масок для спасаемых помогли выбраться наружу четырём жильцам с 8 этажа, а также эвакуировали ещё 15 человек.
Хозяйка горевшей квартиры и все её дети были госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».
Пожар был потушен. Пламенем уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире.
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