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В Пинске из горящей квартиры самостоятельно выбрались мать и шесть её детей

11 января 2019 09:02
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Новости Беларуси. Ночью 11 января на пожаре в одной из девятиэтажек Пинска едва не погибла многодетная семья.  

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту происшествия спасатели выяснили, что горела трёхкомнатная квартира на 7 этаже. К этому моменту хозяйка квартиры вывела на улицу шестерых детей.  

В Пинске из горящей квартиры самостоятельно выбрались мать и шесть её детей-1

Фото: МЧС Беларуси  

Подразделения МЧС на носилках и с применением масок для спасаемых помогли выбраться наружу четырём жильцам с 8 этажа, а также эвакуировали ещё 15 человек.  

Хозяйка горевшей квартиры и все её дети были госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».  

Пожар был потушен. Пламенем уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире.  

В Пинске из горящей квартиры самостоятельно выбрались мать и шесть её детей-4

Фото: МЧС Беларуси  

Рассматриваются две версии возгорания: неосторожное обращение с огнём женщины или её детей.  

Зимой 2019 года в Буда-Кошелёвском районе загорелся дом, в котором находились гражданка с сыном и односельчанин.  

Супруг женщины подозревается в поджоге – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия

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