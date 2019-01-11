В Пинске из горящей квартиры самостоятельно выбрались мать и шесть её детей

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту происшествия спасатели выяснили, что горела трёхкомнатная квартира на 7 этаже. К этому моменту хозяйка квартиры вывела на улицу шестерых детей.

Новости Беларуси. Ночью 11 января на пожаре в одной из девятиэтажек Пинска едва не погибла многодетная семья.

Подразделения МЧС на носилках и с применением масок для спасаемых помогли выбраться наружу четырём жильцам с 8 этажа, а также эвакуировали ещё 15 человек.

Хозяйка горевшей квартиры и все её дети были госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Пожар был потушен. Пламенем уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире.