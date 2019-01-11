Лосицкий и Кравчёнок признали свою вину в суде

Василий Бельмач:

Ни одного документа, предназначенного для регистрации изделия медицинского назначения (эндопротезов, которые мне имплантировали), нет. И всё это скрывается под видом коммерческой тайны. Первый, кто сделал такое заявление – это Лосицкий. У меня три письма его. Он говорит: «Вам нельзя знать, какую вам нагрузку на эндопротез». Почему я лишен права владеть информацией о качестве товара, его эксплуатационных характеристиках? На каком основании это делается?