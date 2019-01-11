Лосицкий и Кравчёнок признали свою вину в суде

Новости Беларуси. В Минском городском суде 11 января проходит процесс по «делу медиков», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минском городском суде 11 января проходит процесс по «делу медиков», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На скамье подсудимых два человека: бывший заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий. А также экс-главврач 12-й стоматологии Минска Владимир Кравчёнок.
Обоим фигурантам инкриминируют получение взяток. Суммы вознаграждений, которые должностные лица получали систематически, – от 150 долларов до 15 тысяч евро.
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Деньги обвиняемые принимали за благоприятное решение вопросов по закупке медтехники. Известно, что подсудимые вину признали. А Кравчёнок, возместив незаконный доход, заключил досудебное соглашение со следствием.
Василий Бельмач:
Ни одного документа, предназначенного для регистрации изделия медицинского назначения (эндопротезов, которые мне имплантировали), нет. И всё это скрывается под видом коммерческой тайны. Первый, кто сделал такое заявление – это Лосицкий. У меня три письма его. Он говорит: «Вам нельзя знать, какую вам нагрузку на эндопротез». Почему я лишен права владеть информацией о качестве товара, его эксплуатационных характеристиках? На каком основании это делается?
В материалах дела – не менее 15 томов. По предъявленным статьям подсудимым грозит до 15 лет лишения свободы.
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