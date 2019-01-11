В Каменецком районе парень погиб при катании на капоте

Новости Беларуси. Трагедия в Каменецком районе. Вечером 10 января здесь погиб местный житель, еще один – в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компания молодых людей развлекалась катанием на капоте от старого автомобиля.

Конструкцию прицепили к легковой машине, за рулем которой была 18-летняя девушка. При повороте капот занесло, на скорости он врезался в электрический столб.