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В Каменецком районе парень погиб при катании на капоте

11 января 2019 10:21
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Новости Беларуси. Трагедия в Каменецком районе. Вечером 10 января здесь погиб местный житель, еще один – в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компания молодых людей развлекалась катанием на капоте от старого автомобиля.

В Каменецком районе парень погиб при катании на капоте-1

Конструкцию прицепили к легковой машине, за рулем которой была 18-летняя девушка. При повороте капот занесло, на скорости он врезался в электрический столб.

В Каменецком районе парень погиб при катании на капоте-4

От полученных травм 22-летний молодой человек скончался на месте. Известно, что в момент трагедии девушка, которая управляла автомобилем, была трезва. Следователи возбудили уголовное дело.

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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