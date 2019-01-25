В Минске обнажённый мужчина попал под колёса автомобиля

Новости Беларуси. 23 января в Минске голый мужчина попал под колёса машины, а затем скрылся с места аварии.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в среду около пяти вечера правоохранителям поступила информация о гражданине, который нарушает общественный порядок.

Выбывшая к указанному месту следственно-оперативная группа задержала 55-летнего минчанина. На теле задержанного были травмы. Сотрудники столичного ГАИ выяснили, что незадолго до задержания на мужчину был совершён наезд.

Милиционерам гражданин пояснил, что разделся из-за желания «соединиться с Богом», а место ДТП покинул самостоятельно. Мужчина доставлен в больницу для постановки диагноза.

Проводится проверка.

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