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В Минске обнажённый мужчина попал под колёса автомобиля

25 января 2019 07:10
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Новости Беларуси. 23 января в Минске голый мужчина попал под колёса машины, а затем скрылся с места аварии.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в среду около пяти вечера правоохранителям поступила информация о гражданине, который нарушает общественный порядок.  

Выбывшая к указанному месту следственно-оперативная группа задержала 55-летнего минчанина. На теле задержанного были травмы. Сотрудники столичного ГАИ выяснили, что незадолго до задержания на мужчину был совершён наезд.  

Милиционерам гражданин пояснил, что разделся из-за желания «соединиться с Богом», а место ДТП покинул самостоятельно. Мужчина доставлен в больницу для постановки диагноза.  

Проводится проверка.  

Зимой 2018 года в Полоцком районе обнажённая женщина попала под колёса МАЗа. 

Подозреваемого нашли за 4 часа – подробнее здесь.  

# Авария в Минске # происшествия

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