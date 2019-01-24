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В Вилейке 11-летняя девочка отравилась препаратом от алкогольной зависимости

24 января 2019 17:29
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Новости Беларуси. В районную больницу Вилейки поступила 11-летняя девочка, которая отравилась препаратом от алкогольной зависимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Вилейке 11-летняя девочка отравилась препаратом от алкогольной зависимости-1

Известно, что она растет в семье, находящейся в социально опасном положении. Днем школьница осталась одна дома, сознательно приняла девять таблеток. Когда ей стало плохо, она позвонила родителям.

В Вилейке 11-летняя девочка отравилась препаратом от алкогольной зависимости-4


Сейчас ребенок в реанимации, по факту Следственный комитет проводит проверку. Рассматривается две версии такого поступка: нежелание идти в школу и неразделенная любовь.

В Вилейке 11-летняя девочка отравилась препаратом от алкогольной зависимости-6

В Вилейке 11-летняя девочка отравилась препаратом от алкогольной зависимости-8

В Вилейке 11-летняя девочка отравилась препаратом от алкогольной зависимости-10

# Отравления # происшествия # Фотофакт

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