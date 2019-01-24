В Вилейке 11-летняя девочка отравилась препаратом от алкогольной зависимости

Новости Беларуси. В районную больницу Вилейки поступила 11-летняя девочка, которая отравилась препаратом от алкогольной зависимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Известно, что она растет в семье, находящейся в социально опасном положении. Днем школьница осталась одна дома, сознательно приняла девять таблеток. Когда ей стало плохо, она позвонила родителям.