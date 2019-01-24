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В Гомеле задержана группа «чёрных риелторов» из пяти человек

24 января 2019 14:23
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Новости Беларуси. В Гомеле задержана группа «чёрных риелторов», которые отбирали у местных жителей асоциального поведения квартиры.  

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, правонарушители использовали несколько криминальных схем. Фигурантами стали пять человек: четыре гражданина и гражданка, у которой пять детей.  

Подозреваемые подделывали документы и незаконно лишали потерпевших свободы. Фигуранты находили одиноких и употребляющих алкоголь людей, входили в доверие и отнимали у них квартиры для дальнейшей продажи.  

Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества с недвижимостью. Противозаконная деятельность «чёрных риелторов» документируется.  

Отмечается, что в 2018 году были осуждены пять человек за мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы.  

# Мошенничество # происшествия

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