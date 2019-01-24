В Гомеле задержана группа «чёрных риелторов» из пяти человек

Новости Беларуси. В Гомеле задержана группа «чёрных риелторов», которые отбирали у местных жителей асоциального поведения квартиры.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, правонарушители использовали несколько криминальных схем. Фигурантами стали пять человек: четыре гражданина и гражданка, у которой пять детей.

Подозреваемые подделывали документы и незаконно лишали потерпевших свободы. Фигуранты находили одиноких и употребляющих алкоголь людей, входили в доверие и отнимали у них квартиры для дальнейшей продажи.

Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества с недвижимостью. Противозаконная деятельность «чёрных риелторов» документируется.

Отмечается, что в 2018 году были осуждены пять человек за мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы.