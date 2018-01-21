Прямой эфир

В Полоцком районе обнажённую женщину сбил водитель МАЗа. Подозреваемого нашли за 4 часа

21 января 2018 08:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 20 января возле деревни Бараново Полоцкого района на проезжей части была найдена обнажённая женщина с признаками наезда. Её нашёл водитель снегоуборочного транспортного средства.

Согласно данным ГАИ УВД Витебского облисполкома, правоохранительные органы нашли и задержали подозреваемого. Во время поисков они пользовались камерами видеонаблюдения, установленными на местном магазине. Операция заняла 4 часа.

Предполагаемым виновником инцидента оказался водитель МАЗа с полуприцепом. Автомобиль принадлежит одному из местных сельхозпредприятий. У машины обнаружены характерные лёгкие повреждения.

Задержанный в возрасте 44 лет признал свою вину. По словам подозреваемого, женщина переходила дорогу не на пешеходном переходе, а место происшествия он покинул из-за испуга.

Пострадавшую доставили в реанимацию. Личность женщины устанавливается. Выясняются причины, по которым она оказалась на дороге голой.

ГАИ просит свидетелей инцидента позвонить по номеру 102, чтобы помочь в расследовании.

Зимой прошлого года минчанка ходила вдоль автотрассы в Барановичском районе с иконой в руках.

Женщина была с 10-летней дочерью – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Витебской области

Другие новости рубрики

Все новости
Умерла одна из женщин, отравившихся токсичной жидкостью на предприятии в Борисове
20 января 2018 17:10

Умерла одна из женщин, отравившихся токсичной жидкостью на предприятии в Борисове

ДТП в Могилёве: BMW сбил трёх человек возле остановки
20 января 2018 16:23

ДТП в Могилёве: BMW сбил трёх человек возле остановки

В Минске нашли умершую собаку породы кане-корсо, болевшую бешенством
20 января 2018 15:43

В Минске нашли умершую собаку породы кане-корсо, болевшую бешенством