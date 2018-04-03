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В Минске обнаружено тело грузчика: мужчину зажало кабиной лифта в подвале гастронома

03 апреля 2018 08:56
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Новости Беларуси. Второго апреля в подвале минского гастронома было обнаружено тело грузчика.  

Как сообщает Госпромнадзор, погибший рабочий был зажат между кабиной и порогом посадочной площадки второго этажа. Прибывшие спасатели деблокировали тело мужчины. На место также выезжали сотрудники городского управления Госпромнадзора.  

На время установления технических причин несчастного случая со смертельным исходом лифт выведен из эксплуатации.  

Зимой 2018 года в Новогрудском районе погиб спасатель.  

Мужчина находился в горящем доме во время обрушения балок перекрытия и дымохода печи – здесь подробнее.  

# происшествия # Несчастный случай

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