Двое рыбаков провалились под лед в Пуховичском районе, один из них госпитализирован

Новости Беларуси. Двое мужчин провалились под лед в Пуховичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они ловили рыбу на озере возле деревни Сергеевичи, и в один момент поверхность не выдержала. Самостоятельно выбраться любители зимней забавы не смогли, им понадобилась помощь спасателей и медиков.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

К месту вызова прибыли подразделения МЧС. Спасатели с помощью веревки и специальных инструментов извлекли из воды мужчину 1959 года рождения. Он в госпитализации не нуждался. А так же мужчину 1955 года рождения, который с предварительным диагнозом «общее переохлаждение» доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу.