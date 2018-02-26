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Спасатель погиб в Новогрудском районе

26 февраля 2018 06:56
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Новости Беларуси. Утром 26 февраля в Новогрудском районе погиб спасатель.  

Как сообщает МЧС Беларуси, около двух ночи поступило сообщение о пожаре в деревне Невда. К моменту прибытия спасателей горела вся кровля дома. Очевидцы сообщили, что в доме может находиться женщина.  

Звено газодымозащитной службы вошло внутрь здания. Пока спасатели находились в доме, рухнули балки перекрытия и дымохода печи. Командир отделения оказался зажат строительными конструкциями. После освобождения мужчины коллегами, пострадавшего доставили в реанимацию.  

Командир отделения старший прапорщик внутренней службы Дмитрий Зайко умер в 6:19. Дмитрий служил в МЧС с 1996 года. О погибшем отзываются как об опытном спасателе, верном и надёжном друге. МЧС выражает соболезнования его родным и близким.  

На месте работает комиссия, которую возглавляет заместитель министра. Оказывается необходимая помощь родственникам, выясняются обстоятельства произошедшего.  

Летом прошлого года в Березино во время службы погиб спасатель – здесь подробнее.

# происшествия # Гибель рабочего # Дмитрий Зайко

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