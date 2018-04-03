В Минске продавался стеклоомыватель, содержание метанола в котором превышало норму в 1475 раз

Новости Беларуси. Во время проверочных мероприятий в ТЦ был установлен факт продажи стеклоомывающей жидкости с нарушением госстандарта.
Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, более 280 литров продукции реализовывало ООО, зарегистрированное в Борисове. Товар производился в России.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Согласно результатам исследований, содержание метанола в данной жидкости составляет 73,75%, что 1475 раз больше разрешённого.
Продукция изъята и передана эпидемиологам для дальнейших разбирательств.
Весной 2018 года в Минском районе несколько человек отравились суррогатом.
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