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В Минске продавался стеклоомыватель, содержание метанола в котором превышало норму в 1475 раз

03 апреля 2018 08:19
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Новости Беларуси. Во время проверочных мероприятий в ТЦ был установлен факт продажи стеклоомывающей жидкости с нарушением госстандарта.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, более 280 литров продукции реализовывало ООО, зарегистрированное в Борисове. Товар производился в России.  

В Минске продавался стеклоомыватель, содержание метанола в котором превышало норму в 1475 раз-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома  

Согласно результатам исследований, содержание метанола в данной жидкости составляет 73,75%, что 1475 раз больше разрешённого.  

Продукция изъята и передана эпидемиологам для дальнейших разбирательств.  

Весной 2018 года в Минском районе несколько человек отравились суррогатом. 

Мужчины выпили жидкость синего цвета – подробнее здесь.  

# происшествия # Некачественный товар

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