В Минске продавался стеклоомыватель, содержание метанола в котором превышало норму в 1475 раз

Новости Беларуси. Во время проверочных мероприятий в ТЦ был установлен факт продажи стеклоомывающей жидкости с нарушением госстандарта.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, более 280 литров продукции реализовывало ООО, зарегистрированное в Борисове. Товар производился в России.