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В сети появились кадры с места падения крана в Мозыре

02 апреля 2018 17:09
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Новости Беларуси. Сильный ветер стал причиной ЧП в Мозыре, где на пристани упал портовый кран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сети появились кадры с места падения крана в Мозыре-1

Инцидент произошел в речном порту «Пхов» на реке Припять. В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас место происшествия оцеплено. Напоминаем, что 2 апреля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.

В сети появились кадры с места падения крана в Мозыре-4

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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