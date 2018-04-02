В сети появились кадры с места падения крана в Мозыре

Новости Беларуси. Сильный ветер стал причиной ЧП в Мозыре, где на пристани упал портовый кран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в речном порту «Пхов» на реке Припять. В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас место происшествия оцеплено. Напоминаем, что 2 апреля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.