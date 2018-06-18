В Минске нетрезвый автомойщик угнал Мazda и попал в ДТП

Новости Беларуси. В Минске инспекторы ГАИ остановили угнанный автомобиль, за рулём которого находился нетрезвый парень без водительского удостоверения.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, во время патрулирования сотрудники Департамента охраны МВД обнаружили находившуюся в кювете Мazda СХ-5. Машина числилась в угоне и разыскивалась.

Через некоторое время правоохранители установили личность водителя. Им оказался 25-летний автомойщик минской СТО. В дальнейшем выяснилось, что владелица Мazda передала своё транспортное средство работникам СТО для проведения химчистки салона.

Находившийся в нетрезвом состоянии фигурант сел за руль машины и поехал за своей знакомой. Мужчина не справился с управлением и попал в ДТП. После этого молодой человек вышел из автомобиля и покинул место аварии. Отмечается, что у парня нет водительских прав. Гражданина задержали.

В отношении задержанного составлено несколько административных протоколов. Также возбуждено уголовное дело по статье «Угон транспортного средства или маломерного водного судна». Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Весной 2018 года мужчина вышел из колонии и на следующий день угнал Peugeot.