Прямой эфир

В Минске нетрезвый автомойщик угнал Мazda и попал в ДТП

18 июня 2018 14:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске инспекторы ГАИ остановили угнанный автомобиль, за рулём которого находился нетрезвый парень без водительского удостоверения.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, во время патрулирования сотрудники Департамента охраны МВД обнаружили находившуюся в кювете Мazda СХ-5. Машина числилась в угоне и разыскивалась.  

Через некоторое время правоохранители установили личность водителя. Им оказался 25-летний автомойщик минской СТО. В дальнейшем выяснилось, что владелица Мazda передала своё транспортное средство работникам СТО для проведения химчистки салона.  

Находившийся в нетрезвом состоянии фигурант сел за руль машины и поехал за своей знакомой. Мужчина не справился с управлением и попал в ДТП. После этого молодой человек вышел из автомобиля и покинул место аварии. Отмечается, что у парня нет водительских прав. Гражданина задержали.  

В отношении задержанного составлено несколько административных протоколов. Также возбуждено уголовное дело по статье «Угон транспортного средства или маломерного водного судна». Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.  

Весной 2018 года мужчина вышел из колонии и на следующий день угнал Peugeot.  

Гражданин вскрыл замок зажигания и соединил провода – подробности здесь.  

# Вождение в нетрезвом виде # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Лельчицком районе подразделения МЧС спасли застрявшего в трубе козлёнка
18 июня 2018 13:25

В Лельчицком районе подразделения МЧС спасли застрявшего в трубе козлёнка

КГК: 60 субъектов хозяйствования в Минске нелегально закупили продукцию на миллион рублей
18 июня 2018 12:54

КГК: 60 субъектов хозяйствования в Минске нелегально закупили продукцию на миллион рублей

В Барановичах рабочий упал с 12-метровой высоты. Мужчина в реанимации
18 июня 2018 11:48

В Барановичах рабочий упал с 12-метровой высоты. Мужчина в реанимации