В Гомеле мужчина вышел из колонии и на следующий день угнал Peugeot

Новости Беларуси. Вышедший из исправительной колонии мужчина на следующий день угнал автомобиль и был задержан правоохранителями.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 8 мая около трёх ночи сотрудники ГАИ остановили странно двигавшийся микроавтобус Peugeot без номерных знаков.

Водителем оказался нетрезвый 26-летний мужчина. Гражданин не мог внятно объяснить, кем является и куда направляется. Автомобильных документов у него при себе не было.

Во время осмотра иномарки инспектор заметил отсутствие стекла в правой пассажирской двери. Увидев рваные края вдоль уплотнительной резинки, милиционеры пришли к выводу, что стекло было выбито.

Сотрудники ГАИ начали выяснять, кому принадлежит остановленная машина. Когда правоохранители установили владельца Peugeot и позвонили ему, потерпевший был уверен, что его авто стоит на дворовой территории возле многоэтажки. Гражданину сообщили, что его ТС задержано на улице Хатаевича.

В ходе дальнейшего разбирательства стало известно, что ранее судимый за кражу безработный житель деревни Крупец Добрушского района 7 мая вернулся из исправительной колонии. Там мужчина отбывал арест за несоблюдение требований превентивного надзора.

После своего освобождения фигурант употребил спиртное и направился не в милицию, чтобы встать на учёт, а домой. Для этого он зашёл в ближайший двор, камнем разбил стекло Peugeot и проник в автомобиль.

Ключа зажигания не было, но злоумышленник вскрыл замок зажигания, соединил провода. Движок завёлся. Регистрационные знаки подозреваемый скрутил и выбросил.

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