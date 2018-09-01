В Минске на Зыбицкой были задержаны 18 человек за распитие спиртного

Новости Беларуси. В ночь на 1 сентября в Минске на улице Зыбицкой правоохранители задержали 18 человек.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, столичная милиция внимательно следит за порядком на указанной территории. Причиной этому стали регулярные жалобы на молодёжь, которая отдыхает на Зыбицкой.

В ночь на субботу сотрудники ППСМ и ОМОНа проверили обстановку на Зыбицкой и на набережной реки Свислочь. Правоохранители обращали внимание на тех, кто употреблял алкоголь или находился в состоянии алкогольного опьянения вне предназначенных для отдыха заведений.

Интересные факты о Минске: Верхний город, улица Зыбицкая

Всего были задержаны 18 человек. В отношении задержанных составлены административные протоколы по ст.17.3. КоАП РБ. После все были отпущены.

Минска милиция предупреждает, что на улице Зыбицкой и прилегающих к ней территориях будет продолжаться охрана порядка в целях обеспечения людям комфортного времяпрепровождения.

Осенью прошлого года в баре на Зыбицкой изъяли 56 литров нелегального алкоголя.