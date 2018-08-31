В Ивацевичском районе россиянин за рулём «Газель» врезался в служебный Volkswagen ГАИ
Новости Беларуси. Днём 31 августа на 161 км трассы Брест – Минск – граница РФ «Газель» врезалась в автомобиль ГАИ.
Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, за рулём ГАЗа находился 38-летний житель Смоленска. Во время движения машина столкнулась с ехавшим впереди в том же направлении служебным автомобилем Volkswagen Passat.
Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
В аварии никто не пострадал. В результате ДТП механические повреждения получили транспортные средства.
Уточняется, что сотрудники ГАИ сопровождали крупногабаритную технику.
Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
Проводится проверка.
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