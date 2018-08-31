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В Ивацевичском районе россиянин за рулём «Газель» врезался в служебный Volkswagen ГАИ

31 августа 2018 14:08
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Новости Беларуси. Днём 31 августа на 161 км трассы Брест – Минск – граница РФ «Газель» врезалась в автомобиль ГАИ.  

Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, за рулём ГАЗа находился 38-летний житель Смоленска. Во время движения машина столкнулась с ехавшим впереди в том же направлении служебным автомобилем Volkswagen Passat.  

В Ивацевичском районе россиянин за рулём «Газель» врезался в служебный Volkswagen ГАИ-1

Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома  

В аварии никто не пострадал. В результате ДТП механические повреждения получили транспортные средства.  

Уточняется, что сотрудники ГАИ сопровождали крупногабаритную технику.  

В Ивацевичском районе россиянин за рулём «Газель» врезался в служебный Volkswagen ГАИ-4

Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома  

Проводится проверка.  

На неделе в Минске столкнулись две легковушки. 

От удара у Audi оторвало заднее колесо – подробнее здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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