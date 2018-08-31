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Житель Бреста пытался тайно провезти в поезде 40 тысяч рыболовных крючков на 19 тысяч рублей

31 августа 2018 09:23
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Новости Беларуси. Сотрудники Брестской таможни обнаружили в поезде Заболотье – Брест перевозимые одним из пассажиров незадекларированные рыболовные крючки.  

Как сообщает Государственный таможенный комитет, 39-летний житель Брестской области вёз под сиденьями одного из вагонов поезда 40 тысяч единиц рыболовных принадлежностей. По приблизительным оценкам, стоимость партии товара составляет свыше 19 тысяч рублей.  

Житель Бреста пытался тайно провезти в поезде 40 тысяч рыболовных крючков на 19 тысяч рублей-1

Фото: Государственный таможенный комитет Беларуси  

В ГПК уточнили, что такое количество рыболовной продукции никак не может предназначаться для личного пользования.  

Проводится проверка по факту административного правонарушения.  

На неделе гражданин Украины пытался ввезти в Беларусь 98 кг сала.  

Для этого он оборудовал в автомобиле тайники – подробности здесь.  

# Таможня Беларуси # происшествия

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