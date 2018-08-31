Житель Бреста пытался тайно провезти в поезде 40 тысяч рыболовных крючков на 19 тысяч рублей
Новости Беларуси. Сотрудники Брестской таможни обнаружили в поезде Заболотье – Брест перевозимые одним из пассажиров незадекларированные рыболовные крючки.
Как сообщает Государственный таможенный комитет, 39-летний житель Брестской области вёз под сиденьями одного из вагонов поезда 40 тысяч единиц рыболовных принадлежностей. По приблизительным оценкам, стоимость партии товара составляет свыше 19 тысяч рублей.
Фото: Государственный таможенный комитет Беларуси
В ГПК уточнили, что такое количество рыболовной продукции никак не может предназначаться для личного пользования.
Проводится проверка по факту административного правонарушения.
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