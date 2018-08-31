Житель Бреста пытался тайно провезти в поезде 40 тысяч рыболовных крючков на 19 тысяч рублей

Как сообщает Государственный таможенный комитет, 39-летний житель Брестской области вёз под сиденьями одного из вагонов поезда 40 тысяч единиц рыболовных принадлежностей. По приблизительным оценкам, стоимость партии товара составляет свыше 19 тысяч рублей.

Новости Беларуси. Сотрудники Брестской таможни обнаружили в поезде Заболотье – Брест перевозимые одним из пассажиров незадекларированные рыболовные крючки.

В ГПК уточнили, что такое количество рыболовной продукции никак не может предназначаться для личного пользования.

Проводится проверка по факту административного правонарушения.

На неделе гражданин Украины пытался ввезти в Беларусь 98 кг сала.