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Священник Алтайского края подозревается в растлении 13-летней девочки

31 августа 2018 11:36
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Новости России. В России задержан настоятель храма Богоявления Господня в селе Черёмное Павловского района Алтайского края.  

Как информирует ТАСС со ссылкой на МВД РФ, мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней девочки.  

Согласно предварительным данным, правонарушение было совершено 20 июля 2018 года в Барнауле на берегу реки Обь.  

Возбуждено уголовное дело по ст. 132 ч. 4. УК РФ. Задержанному грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.  

Весной 2018 года в Витебске задержали мужчину по подозрению в сексуальном насилии над подростками. 

Задержанным оказался 38-летний преподаватель – подробности здесь.  

# Педофилия # происшествия

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