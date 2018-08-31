Священник Алтайского края подозревается в растлении 13-летней девочки

Новости России. В России задержан настоятель храма Богоявления Господня в селе Черёмное Павловского района Алтайского края.

Как информирует ТАСС со ссылкой на МВД РФ, мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней девочки.

Согласно предварительным данным, правонарушение было совершено 20 июля 2018 года в Барнауле на берегу реки Обь.

Возбуждено уголовное дело по ст. 132 ч. 4. УК РФ. Задержанному грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Весной 2018 года в Витебске задержали мужчину по подозрению в сексуальном насилии над подростками.