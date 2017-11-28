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В баре на Зыбицкой изъяли нелегальный алкоголь на сумму 5218 рублей

28 ноября 2017 11:38
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Новости Беларуси. В баре на улице Зыбицкой обнаружено 56 литров алкоголя без акцизных марок и документов, которые могут подтвердить его легальность.

По информации ГУВД Мингорисполкома, алкоголь был изъят. Сумма спиртосодержащей жидкости и 64 бутылок готовой продукции составила 5218 рублей.

Работники заведения производили и продавали напитки с самостоятельно придуманным составом.

В отношении владельцев заведения составлен административный протокол. Это влечет за собой штраф в размере от 250 до 300 базовых величин с конфискацией ввозимых, перевозимых, хранимых, реализуемых спиртных напитков, а также выручки, полученной от их реализации.

# происшествия # Алкоголь # Фотофакт

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