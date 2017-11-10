«Перестанет действовать наркоз, он вернется к своей привычной жизни»: как в Гродно спасали лося

Новости Беларуси. Операция по спасению лося развернулась в Гродно. Два часа понадобилось специалистам, чтобы с помощью крана достать животное из технической ямы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шум автомобилей и прохожие, видимо, вызвали панику у лесного зверя. Он попытался укрыться за зданием Института биохимии, даже предпринял попытку прыгнуть в окно. В итоге, разбил стекло и провалился в техническую яму.