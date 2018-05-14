Счета в литовском банке и поддельные печати: раскрыта преступная схема деятельности руководителей профсоюза РЭП

Новости Беларуси. Фигурантам дела независимого профсоюза работников радиоэлетронной промышленности предъявлено окончательное обвинение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Герои преступного эпизода – председатель общественного объединения Геннадий Федынич и главный бухгалтер Игорь Комлик. В 2011 году они уклонились от уплаты налогов в крупном размере.

За твердым сводом принципов весьма беспринципная деятельность с финансовым шлейфом. Вот только получается, те, кто вроде и есть пример – исключительно с честным умыслом защитники трудяг, борцы за справедливость и сами не прочь затеять «грязные игры» с законом. Лидерам Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности – председателю Геннадию Федыничу и главбуху Игорю Комлику инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Валерий Щербун, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Минской области и городу Минску:

Сумма не уплаченных налогов составила 22 тысячи рублей с учетом деноминации. Нами продолжается проверка полноты и своевременности уплаты налогов профсоюзам последующие годы.



Обвиняемые открыли счет в литовском банке, куда от нерезидентов Беларуси поступали валютные финансовые потоки. В 2011 году туда было перечислено больше 140 тысяч евро. Между тем, факты такого дохода никак не отражались в финансовой отчетности общественного объединения и налоговой декларации организации. Наличные транши в Беларусь из Литвы поступали по весьма простой схеме.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Операция-конвертация. Именно в конвертах доставляли валюту в Беларусь. Суммы дробились на мелкие части, чтобы не декларировать на белорусской границе, и раздавались членам профсоюза. Эдакие инкассаторы, они же перевозчики, по приезду в Беларусь в целости и сохранности возвращали валютный груз лидерам профдвижения. Как говориться, без тени сомнения.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

В материалах уголовного дела имеются сведения, содержащие признаки противоправной деятельности Федынича и Комлика вплоть до 2017 года, по которым в настоящее время проводится дополнительные проверочные материалы. Применена мера пресечения, не связана с лишением свободы, однако может быть изменена при наличии определенных обстоятельств, которые закреплены в уголовно-процессуальном законодательстве. К примеру, попытка скрыться от следствия, неявка по вызову следователя.

Во время расследования всплыл и факт о нецелевом расходовании денег, поступавших от иностранных партнёров, а также о фальсификации документов для отчета перед ними. Вот такие печати попросту подделаны в фотошопе.