Прямой эфир

Беременная косуля пришла к витебскому роддому

16 мая 2017 08:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Косулю на территории роддома заметил мужчина, который пришел навестить супругу. Он вызвал спасателей.

Как рассказали в МЧС, «замученное в неволе животное не могло самостоятельно выбраться из попавшей западни».

Пресс-служба Витебского областного управления МЧС:
Казусный случай произошел на днях на территории УЗ «Витебский городской клинический роддом №2». Сообщение о проникновении косули на территорию учреждения здравоохранения поступило от жителя областного центра, который пришел навестить свою жену. Замученное в неволе животное не могло самостоятельно выбраться из попавшей западни, к тому же она поранила себя о металлический забор. Когда спасатели прибыли на место, были проведены работы по спасению животного, однако отпускать на свободу раненое животное не стали, а отвезли в зоопарк, где специалисты позаботятся о ее жизни. Кроме того, через некоторое время после спасения выяснилось, что косуля была беременна, возможно поэтому она так сильно хотела попасть на территорию родильного дома…

Напомним, в прошлом году похожий случай произошел в Турции.

Кошка не смогла родить естественным путем и пришла за помощью к людям, в центр семейного здоровья. Она сидела у входа в медицинский центр и громко мяукала. Настойчивость животного привлекла внимание медиков (подробности этой истории здесь).

# происшествия # Дикие животные

Другие новости рубрики

Все новости
Сгорел гараж на улице Выготского в Минске: огонь распространился почти на 50 квадратных метров
15 мая 2017 19:44

Сгорел гараж на улице Выготского в Минске: огонь распространился почти на 50 квадратных метров

В Логойске более 1550 домов остались без воды из-за устаревшего трубопровода
15 мая 2017 16:00

В Логойске более 1550 домов остались без воды из-за устаревшего трубопровода

В Дзержинском районе на пожаре в летней кухне погибла 53-летняя женщина
15 мая 2017 15:56

В Дзержинском районе на пожаре в летней кухне погибла 53-летняя женщина