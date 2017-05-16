Беременная косуля пришла к витебскому роддому

Новости Беларуси. Косулю на территории роддома заметил мужчина, который пришел навестить супругу. Он вызвал спасателей.



Как рассказали в МЧС, «замученное в неволе животное не могло самостоятельно выбраться из попавшей западни».

Пресс-служба Витебского областного управления МЧС:

Казусный случай произошел на днях на территории УЗ «Витебский городской клинический роддом №2». Сообщение о проникновении косули на территорию учреждения здравоохранения поступило от жителя областного центра, который пришел навестить свою жену. Замученное в неволе животное не могло самостоятельно выбраться из попавшей западни, к тому же она поранила себя о металлический забор. Когда спасатели прибыли на место, были проведены работы по спасению животного, однако отпускать на свободу раненое животное не стали, а отвезли в зоопарк, где специалисты позаботятся о ее жизни. Кроме того, через некоторое время после спасения выяснилось, что косуля была беременна, возможно поэтому она так сильно хотела попасть на территорию родильного дома…

Напомним, в прошлом году похожий случай произошел в Турции.

Кошка не смогла родить естественным путем и пришла за помощью к людям, в центр семейного здоровья. Она сидела у входа в медицинский центр и громко мяукала. Настойчивость животного привлекла внимание медиков (подробности этой истории здесь).