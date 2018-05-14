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70 лет жители были в опасности. В центре Минска нашли артиллерийский снаряд

14 мая 2018 19:56
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Новости Беларуси. Эхо войны. Утром 14 мая на пересечении Революционной и Комсомольской строители нашли артиллерийский снаряд, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

70 лет жители были в опасности. В центре Минска нашли артиллерийский снаряд-1


Снаряд нашли возле 8 дома на Комсомольской. Орудие было со взрывателем – все 70 лет жители квартала были в опасности. На место тут же выехали сапёры, извлекли боеприпас, увезли на полигон и взорвали. Всю территорию стройки проверили и больше ничего опасного не нашли.

# Беларусь помнит # происшествия # Фотофакт

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