70 лет жители были в опасности. В центре Минска нашли артиллерийский снаряд



Снаряд нашли возле 8 дома на Комсомольской. Орудие было со взрывателем – все 70 лет жители квартала были в опасности. На место тут же выехали сапёры, извлекли боеприпас, увезли на полигон и взорвали. Всю территорию стройки проверили и больше ничего опасного не нашли.