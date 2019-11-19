В Минске на пожаре в девятиэтажном доме погибли два человека

Новости Беларуси. 19 ноября примерно в полдвенадцатого утра в Минске горела девятиэтажка по улице Космонавтов, 11. По сведениям Минского ГУМЧС, о пожаре в квартире на третьем этаже спасателям сообщил проживающий по соседству человек.

Фото: Минское ГУМЧС

Прибывшие подразделения МЧС вскрыли металлическую дверь и выяснили, что горят диван и постельные принадлежности в комнате. В помещении были обнаружены 65-летняя хозяйка и находившийся у неё в гостях 66-летний мужчина.

Фото: Минское ГУМЧС

Пенсионеры были переданы медикам для проведения реанимационных мероприятий. Через несколько минут была констатирована смерть пострадавших.

Фото: Минское ГУМЧС