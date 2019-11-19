Прямой эфир

В Минске на пожаре в девятиэтажном доме погибли два человека

19 ноября 2019 14:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 19 ноября примерно в полдвенадцатого утра в Минске горела девятиэтажка по улице Космонавтов, 11. 

По сведениям Минского ГУМЧС, о пожаре в квартире на третьем этаже спасателям сообщил проживающий по соседству человек. 

В Минске на пожаре в девятиэтажном доме погибли два человека-1

Фото: Минское ГУМЧС 

Прибывшие подразделения МЧС вскрыли металлическую дверь и выяснили, что горят диван и постельные принадлежности в комнате. В помещении были обнаружены 65-летняя хозяйка и находившийся у неё в гостях 66-летний мужчина. 

В Минске на пожаре в девятиэтажном доме погибли два человека-4

Фото: Минское ГУМЧС 

Пенсионеры были переданы медикам для проведения реанимационных мероприятий. Через несколько минут была констатирована смерть пострадавших. 

В Минске на пожаре в девятиэтажном доме погибли два человека-7

Фото: Минское ГУМЧС 

Эвакуация не проводилась. Пожар потушен, огнём повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира. 

Устанавливается причина загорания, рассматривается версия неосторожности при курении. 

Несколько недель назад в Лепельском районе горел пятиэтажный дом. 

Погибли два человека – здесь подробности

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске ищут неизвестного, совершившего разбойное нападение на квартиру
19 ноября 2019 13:48

В Минске ищут неизвестного, совершившего разбойное нападение на квартиру

В Бобруйске мужчина избивал жену на глазах у детей
19 ноября 2019 13:31

В Бобруйске мужчина избивал жену на глазах у детей

В Бобруйске микроавтобус сбил мужчину, который переходил дорогу вне перехода
19 ноября 2019 11:29

В Бобруйске микроавтобус сбил мужчину, который переходил дорогу вне перехода