В Минске на пожаре в девятиэтажном доме погибли два человека

Новости Беларуси. 19 ноября примерно в полдвенадцатого утра в Минске горела девятиэтажка по улице Космонавтов, 11.
По сведениям Минского ГУМЧС, о пожаре в квартире на третьем этаже спасателям сообщил проживающий по соседству человек.
Новости Беларуси. 19 ноября примерно в полдвенадцатого утра в Минске горела девятиэтажка по улице Космонавтов, 11.
По сведениям Минского ГУМЧС, о пожаре в квартире на третьем этаже спасателям сообщил проживающий по соседству человек.
Фото: Минское ГУМЧС
Прибывшие подразделения МЧС вскрыли металлическую дверь и выяснили, что горят диван и постельные принадлежности в комнате. В помещении были обнаружены 65-летняя хозяйка и находившийся у неё в гостях 66-летний мужчина.
Фото: Минское ГУМЧС
Пенсионеры были переданы медикам для проведения реанимационных мероприятий. Через несколько минут была констатирована смерть пострадавших.
Фото: Минское ГУМЧС
Эвакуация не проводилась. Пожар потушен, огнём повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира.
Устанавливается причина загорания, рассматривается версия неосторожности при курении.
Несколько недель назад в Лепельском районе горел пятиэтажный дом.
Погибли два человека – здесь подробности.