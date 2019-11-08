В Лепельском районе на пожаре погибли мужчина и его гостья

По сведениям Витебского ОУМЧС, в момент загорания в помещении находились 67-летний хозяин и 54-летняя односельчанка, которая пришла в гости. В ходе разведки и тушения пожара спасатели обнаружили их тела.

Новости Беларуси. 8 ноября около девяти утра в деревне Боровка Лепельского района произошёл пожар в одной из квартир пятиэтажки.

Со второго и третьего этажей с использованием трехколенной и автолестницы были эвакуированы трое взрослых и ребёнок.

Пожар потушен. В результате происшествия закопчены стены и потолок, в жилой комнате повреждён диван.