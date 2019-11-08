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В Лепельском районе на пожаре погибли мужчина и его гостья

08 ноября 2019 14:05
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Новости Беларуси. 8 ноября около девяти утра в деревне Боровка Лепельского района произошёл пожар в одной из квартир пятиэтажки. 

По сведениям Витебского ОУМЧС, в момент загорания в помещении находились 67-летний хозяин и 54-летняя односельчанка, которая пришла в гости. В ходе разведки и тушения пожара спасатели обнаружили их тела. 

В Лепельском районе на пожаре погибли мужчина и его гостья-1

Фото: Витебское ОУМЧС 

Со второго и третьего этажей с использованием трехколенной и автолестницы были эвакуированы трое взрослых и ребёнок. 

Пожар потушен. В результате происшествия закопчены стены и потолок, в жилой комнате повреждён диван. 

В Лепельском районе на пожаре погибли мужчина и его гостья-4

Фото: Витебское ОУМЧС 

Причина пожара выясняется. 

На прошлой неделе в Речицком районе на пожаре погиб человек.

Мужчина лежал на полу – подробности здесь

# Пожар # происшествия

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