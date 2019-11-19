В Бобруйске мужчина избивал жену на глазах у детей

Новости Беларуси. В Бобруйске местный житель подозревается в угрозах убийством и истязании супруги.

Как сообщает УСК по Могилёвской области, в июле 36-летний мужчина, будучи пьяным, вступил в конфликт с 33-летней женой и, удерживая в руке нож, начал угрожать женщине убийством.

Когда потерпевшая обратилась в милицию, выяснилось, что аналогичный случай произошёл и месяцем ранее.

В ходе расследования стало известно, что два года подозреваемый, употребив спиртное, по различным поводам регулярно избивал жену. Свидетелями этого неоднократно становились два несовершеннолетних ребёнка супругов.

Допрошены родственники и друзья семейной пары, изучены результаты судмедэкспертизы потерпевшей и психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого. Расследование продолжается.

Осенью прошлого года в Минском районе мужчина подозревался в причинении сожительнице ожога раскалённым утюгом.