В Минске ищут неизвестного, совершившего разбойное нападение на квартиру
Новости Беларуси. В Минске на квартиру совершил разбойное нападение мужчина. Его ищут.
По информации Следственного комитета, 18 ноября около 12 часов дня неизвестный мужчина проник в одну из квартир дома на улице Каменногорской с целью завладения имуществом.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с проникновением в жилище».
Устанавливается личность подозреваемого.
Граждан, которые располагают сведениями об указанном происшествии или узнают мужчину на фото и видео, просят обратиться в УСК по г. Минску по телефону: 8 017 389-55-55.
В октябре в Минске поймали серийного квартирного вора, который искал незапертые двери (читать далее).