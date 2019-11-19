В Минске ищут неизвестного, совершившего разбойное нападение на квартиру

Новости Беларуси. В Минске на квартиру совершил разбойное нападение мужчина. Его ищут. По информации Следственного комитета, 18 ноября около 12 часов дня неизвестный мужчина проник в одну из квартир дома на улице Каменногорской с целью завладения имуществом.

Фото: СК

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с проникновением в жилище». Устанавливается личность подозреваемого.

Фото: СК