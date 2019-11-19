В Бобруйске микроавтобус сбил мужчину, который переходил дорогу вне перехода

Новости Беларуси. 18 ноября примерно в полседьмого утра в Бобруйске произошёл наезд на мужчину.
Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 25-летний местный житель за рулём Fiat Ducato двигался по улице Оранжерейной.
Новости Беларуси. 18 ноября примерно в полседьмого утра в Бобруйске произошёл наезд на мужчину.
Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 25-летний местный житель за рулём Fiat Ducato двигался по улице Оранжерейной.
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома
В какой-то момент микроавтобус сбил 34-летнего бобруйчанина, который пересекал дорогу в неустановленном месте. Пешеход получил травмы, он госпитализирован в реанимационное отделение.
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома
По факту аварии ведётся проверка. Пострадавший не был обозначен фликером.
На прошлой неделе в Смолевичском районе Audi сбила мужчину.
Пешеход пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода – подробности здесь.