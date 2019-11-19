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В Бобруйске микроавтобус сбил мужчину, который переходил дорогу вне перехода

19 ноября 2019 11:29
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Новости Беларуси. 18 ноября примерно в полседьмого утра в Бобруйске произошёл наезд на мужчину. 

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 25-летний местный житель за рулём Fiat Ducato двигался по улице Оранжерейной. 

В Бобруйске микроавтобус сбил мужчину, который переходил дорогу вне перехода -1

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома 

В какой-то момент микроавтобус сбил 34-летнего бобруйчанина, который пересекал дорогу в неустановленном месте. Пешеход получил травмы, он госпитализирован в реанимационное отделение. 

В Бобруйске микроавтобус сбил мужчину, который переходил дорогу вне перехода -4

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома 

По факту аварии ведётся проверка. Пострадавший не был обозначен фликером. 

На прошлой неделе в Смолевичском районе Audi сбила мужчину. 

Пешеход пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода – подробности здесь

# Авария в Могилевской области # происшествия

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