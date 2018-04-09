В Минске на комбинате силикатных изделий произошёл пожар

Новости Беларуси. Вечером 8 апреля в Минске произошёл пожар на комбинате силикатных изделий.
По сведениям МЧС Беларуси, о запахе дыма на улице Минина сообщил прохожий.
Новости Беларуси. Вечером 8 апреля в Минске произошёл пожар на комбинате силикатных изделий.
По сведениям МЧС Беларуси, о запахе дыма на улице Минина сообщил прохожий.
Фото: МЧС Беларуси
К моменту прибытия спасателей из здания филиала №3 «Минский комбинат силикатных изделий» ОАО «Белорусский цементный завод» шёл дым.
Подразделения МЧС выяснили, что в двух бункерах загорелись вспенивающиеся гранулы полистирола, которые используются для изготовления пенопласта.
Фото: МЧС Беларуси
Спасатели локализовали, а затем потушили пожар. Никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.
Огонь повредил 40 кубометров сырья, закопчено здание цеха.
Фото: МЧС Беларуси
Выясняется причина возгорания. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.
Весной 2018 года в больнице Солигорска загорелся мусор.
Почти 300 человек были эвакуированы – здесь подробности.