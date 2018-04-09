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В Минске на комбинате силикатных изделий произошёл пожар

09 апреля 2018 09:54
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Новости Беларуси. Вечером 8 апреля в Минске произошёл пожар на комбинате силикатных изделий.  

По сведениям МЧС Беларуси, о запахе дыма на улице Минина сообщил прохожий.  

В Минске на комбинате силикатных изделий произошёл пожар-1

Фото: МЧС Беларуси  

К моменту прибытия спасателей из здания филиала №3 «Минский комбинат силикатных изделий» ОАО «Белорусский цементный завод» шёл дым.  

Подразделения МЧС выяснили, что в двух бункерах загорелись вспенивающиеся гранулы полистирола, которые используются для изготовления пенопласта.  

В Минске на комбинате силикатных изделий произошёл пожар-4

Фото: МЧС Беларуси  

Спасатели локализовали, а затем потушили пожар. Никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.  

Огонь повредил 40 кубометров сырья, закопчено здание цеха.  

В Минске на комбинате силикатных изделий произошёл пожар-7

Фото: МЧС Беларуси  

Выясняется причина возгорания. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.  

Весной 2018 года в больнице Солигорска загорелся мусор.  

Почти 300 человек были эвакуированы – здесь подробности.  

# происшествия # Пожар

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