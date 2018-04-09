В Минске на комбинате силикатных изделий произошёл пожар

Новости Беларуси. Вечером 8 апреля в Минске произошёл пожар на комбинате силикатных изделий. По сведениям МЧС Беларуси, о запахе дыма на улице Минина сообщил прохожий.

Фото: МЧС Беларуси

К моменту прибытия спасателей из здания филиала №3 «Минский комбинат силикатных изделий» ОАО «Белорусский цементный завод» шёл дым. Подразделения МЧС выяснили, что в двух бункерах загорелись вспенивающиеся гранулы полистирола, которые используются для изготовления пенопласта.

Фото: МЧС Беларуси

Спасатели локализовали, а затем потушили пожар. Никто не пострадал, эвакуация не потребовалась. Огонь повредил 40 кубометров сырья, закопчено здание цеха.

Фото: МЧС Беларуси