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Прокурор запросил для таксиста 10 лет колонии. 9 апреля огласят приговор по делу о смертельном ДТП в Минске

09 апреля 2018 08:23
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Новости Беларуси. 9 апреля будет оглашен приговор по делу о смертельном ДТП на улице Мирошниченко в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прокурор запросил для таксиста 10 лет колонии. 9 апреля огласят приговор по делу о смертельном ДТП в Минске-1

Прокурор запросил для таксиста 10 лет колонии. В аварии, которая произошла летом 2017 года, погибли два пассажира легковушки: 19-летние девушка и парень. Водитель был пьян.

В ходе следствия и в суде он свою вину в произошедшем полностью признал и раскаялся.

В Минске машина такси протаранила рейсовый автобус: погибли два человека, за жизнь еще двоих борются медики

Прокурор запросил для таксиста 10 лет колонии. 9 апреля огласят приговор по делу о смертельном ДТП в Минске-4

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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