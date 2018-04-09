Компания из России воспользовались услугой «трезвый водитель» в Гродно. Помощь оказал пьяный водитель

Новости Беларуси. В Гродно в ночь с 7 на 8 апреля молодые люди из России захотели воспользоваться услугой «трезвый водитель». Помочь вызвался нетрезвый водитель.

По сведениям ГАИ УВД Гродненского облисполкома, компания на своей машине приехала отдохнуть в один из ночных клубов, где употребляла алкогольные напитки. Покинув заведение, ребята попросили таксиста отвезти их домой на принадлежавшем им автомобиле.

Таксист отказался, но предложил в качестве «трезвого водителя» своего коллегу. Молодые люди согласились. Прибывший мужчина сел за руль и повёз компанию россиян по домам.

На улице Орджоникидзе транспортное средство остановили сотрудники ГАИ. В ходе проверки водителя стало известно, что количество алкоголя в крови гражданина вдвое превышает норму.

В отношении нарушителя составлен административный протокол. Мужчине грозит штраф и лишение водительских прав на 3 года.

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