Прямой эфир

Компания из России воспользовались услугой «трезвый водитель» в Гродно. Помощь оказал пьяный водитель

09 апреля 2018 09:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гродно в ночь с 7 на 8 апреля молодые люди из России захотели воспользоваться услугой «трезвый водитель». Помочь вызвался нетрезвый водитель.  

По сведениям ГАИ УВД Гродненского облисполкома, компания на своей машине приехала отдохнуть в один из ночных клубов, где употребляла алкогольные напитки. Покинув заведение, ребята попросили таксиста отвезти их домой на принадлежавшем им автомобиле.  

Таксист отказался, но предложил в качестве «трезвого водителя» своего коллегу. Молодые люди согласились. Прибывший мужчина сел за руль и повёз компанию россиян по домам.  

На улице Орджоникидзе транспортное средство остановили сотрудники ГАИ. В ходе проверки водителя стало известно, что количество алкоголя в крови гражданина вдвое превышает норму.  

В отношении нарушителя составлен административный протокол. Мужчине грозит штраф и лишение водительских прав на 3 года.   

Весной 2018 года в Бресте инспекторы остановили маршрутку с пьяным водителем. 

Пассажиры возмутились – подробнее здесь.  

# происшествия # Вождение в нетрезвом виде

Другие новости рубрики

Все новости
Прокурор запросил для таксиста 10 лет колонии. 9 апреля огласят приговор по делу о смертельном ДТП в Минске
09 апреля 2018 08:23

Прокурор запросил для таксиста 10 лет колонии. 9 апреля огласят приговор по делу о смертельном ДТП в Минске

В Витебске легковушка попала в ДТП. Водитель погиб
09 апреля 2018 06:20

В Витебске легковушка попала в ДТП. Водитель погиб

На пожаре в Столинском районе погиб мужчина
08 апреля 2018 08:32

На пожаре в Столинском районе погиб мужчина