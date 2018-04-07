В подвале больницы Солигорска загорелся мусор: эвакуированы 299 человек

По сведениям МЧС Беларуси, на шестом этаже корпуса силами сотрудников медучреждения проводился косметический ремонт. Там же было обнаружено задымление.

Новости Беларуси. Вечером 6 апреля произошло задымление в больнице Солигорска. Были эвакуированы почти 300 человек.

Прибывшие спасатели выяснили, что загорелся мусор в подвале. Огонь был оперативно потушен. Причина возгорания устанавливается. Предполагается, что кто-то выкинул окурок в шахту, на дне которой лежал мусор.

Во время инцидента были эвакуированы 299 человек. Никто не пострадал.