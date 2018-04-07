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В подвале больницы Солигорска загорелся мусор: эвакуированы 299 человек

07 апреля 2018 08:35
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Новости Беларуси. Вечером 6 апреля произошло задымление в больнице Солигорска. Были эвакуированы почти 300 человек.  

По сведениям МЧС Беларуси, на шестом этаже корпуса силами сотрудников медучреждения проводился косметический ремонт. Там же было обнаружено задымление.  

В подвале больницы Солигорска загорелся мусор: эвакуированы 299 человек -1

Фото: МЧС Беларуси  

Прибывшие спасатели выяснили, что загорелся мусор в подвале. Огонь был оперативно потушен. Причина возгорания устанавливается. Предполагается, что кто-то выкинул окурок в шахту, на дне которой лежал мусор.  

Во время инцидента были эвакуированы 299 человек. Никто не пострадал.  

В подвале больницы Солигорска загорелся мусор: эвакуированы 299 человек -4

Фото: МЧС Беларуси  

Отмечается, что своевременное обнаружение загорания, организованная эвакуация и быстрое прибытие сотрудников МЧС позволили избежать пожара.  

Весной 2018 года на заводе «Белшина» произошёл пожар.  

Пострадал 63-летний мужчина – подробнее здесь.  

# происшествия # Пожар

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