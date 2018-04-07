В подвале больницы Солигорска загорелся мусор: эвакуированы 299 человек
Новости Беларуси. Вечером 6 апреля произошло задымление в больнице Солигорска. Были эвакуированы почти 300 человек.
По сведениям МЧС Беларуси, на шестом этаже корпуса силами сотрудников медучреждения проводился косметический ремонт. Там же было обнаружено задымление.
Прибывшие спасатели выяснили, что загорелся мусор в подвале. Огонь был оперативно потушен. Причина возгорания устанавливается. Предполагается, что кто-то выкинул окурок в шахту, на дне которой лежал мусор.
Во время инцидента были эвакуированы 299 человек. Никто не пострадал.
Отмечается, что своевременное обнаружение загорания, организованная эвакуация и быстрое прибытие сотрудников МЧС позволили избежать пожара.
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