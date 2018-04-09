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В Витебске легковушка попала в ДТП. Водитель погиб

09 апреля 2018 06:20
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Новости Беларуси. Утром 8 апреля в Витебске произошло ДТП с участием Volkswagen Polo.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, на улице Правды автомобиль выехал на встречную полосу, столкнулся с придорожным деревом, после чего въехал в стойку светофора.  

В Витебске легковушка попала в ДТП. Водитель погиб-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

За рулём машины находился 45-летний мужчина. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы. По предварительным сведениям, у гражданина прихватило сердце.  

В Витебске легковушка попала в ДТП. Водитель погиб-4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Уточняются обстоятельства случившегося.  

Весной 2018 года под Фаниполем машина врезалась в дерево.  

Один человек погиб, троих госпитализировали – подробности здесь.  

# происшествия # Авария в Витебске

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