В Витебске легковушка попала в ДТП. Водитель погиб
Новости Беларуси. Утром 8 апреля в Витебске произошло ДТП с участием Volkswagen Polo.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, на улице Правды автомобиль выехал на встречную полосу, столкнулся с придорожным деревом, после чего въехал в стойку светофора.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
За рулём машины находился 45-летний мужчина. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы. По предварительным сведениям, у гражданина прихватило сердце.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Уточняются обстоятельства случившегося.
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