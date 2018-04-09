В Витебске легковушка попала в ДТП. Водитель погиб

Новости Беларуси. Утром 8 апреля в Витебске произошло ДТП с участием Volkswagen Polo.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, на улице Правды автомобиль выехал на встречную полосу, столкнулся с придорожным деревом, после чего въехал в стойку светофора.