В Минске служебная собака помогла найти подозреваемого в краже из шаурменной

Новости Беларуси. В Минске мужчина подозревается в проникновении в чужой дом и краже из шаурменной.

Как сообщает МВД Беларуси, утром 27 ноября в милицию обратились работники общепита. Они сказали, что пропали выручка, электрочайник и гриль-печь, а в рабочем помещении было взломано окно.

Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, после чего составили портрет подозреваемого и начали его розыск. Фигуранта помогла найти служебная немецкая овчарка, которая привела сотрудников милиции к 26-летнему жителю Минского района.