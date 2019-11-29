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В Минске служебная собака помогла найти подозреваемого в краже из шаурменной

29 ноября 2019 16:09
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Новости Беларуси. В Минске мужчина подозревается в проникновении в чужой дом и краже из шаурменной. 

Как сообщает МВД Беларуси, утром 27 ноября в милицию обратились работники общепита. Они сказали, что пропали выручка, электрочайник и гриль-печь, а в рабочем помещении было взломано окно. 

Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, после чего составили портрет подозреваемого и начали его розыск. Фигуранта помогла найти служебная немецкая овчарка, которая привела сотрудников милиции к 26-летнему жителю Минского района. 

В Минске служебная собака помогла найти подозреваемого в краже из шаурменной-1

Фото: МВД Беларуси 

Мужчина признал свою причастность к правонарушению и отдал похищенное, которое находилось в квартире знакомого. 

Вечером того же дня появилась информация о проникновении в частный дом. Заявители сказали, что кто-то залез в их жилище через окно, но ничего не украл. Другая собака помогла выяснилось, что в преступлении подозревается тот же человек, который обворовал шаурменную. 

Действиям фигуранта даётся правовая оценка. 

На неделе стало известно, что в Могилёве мужчина подозревается в краже из кафе. 

Ранее в этом же заведении гражданин отдыхал с девушками – подробнее здесь

# Кража # происшествия

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