Прямой эфир

В Витебске произошёл пожар в цеху по производству топливных гранул

04 декабря 2019 07:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 4 декабря около половины третьего ночи в Витебске горел цех по производству топливных гранул. 

По сведениям Витебского ОУМЧС, цех принадлежит частному предприятию ОДО «ПК-Квант». Пострадавших в результате пожара нет. Возгорание было потушено. 

В Витебске произошёл пожар в цеху по производству топливных гранул-1

Фото: Витебское ОУМЧС 

Огнём повреждена кровля цеха и 1 тонна топливных гранул. Проводится проверка, причина загорания выясняется. 

В Витебске произошёл пожар в цеху по производству топливных гранул-4

Фото: Витебское ОУМЧС 

В прошлом месяце в Минске горел цех завода по производству антифриза. 

Спасатели прибыли через 3 минуты после получения сообщения о пожаре – подробности здесь

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Лунинце молодой человек подозревается в убийстве старшего брата
04 декабря 2019 06:32

В Лунинце молодой человек подозревается в убийстве старшего брата

Конфликт в автобусе: водитель показал фигу пассажиру, который хотел купить билет
03 декабря 2019 20:47

Конфликт в автобусе: водитель показал фигу пассажиру, который хотел купить билет

«Чаще всего это травмы предплечья». Врач о ледовых травмах, а также какой должна быть зимняя обувь
03 декабря 2019 14:32

«Чаще всего это травмы предплечья». Врач о ледовых травмах, а также какой должна быть зимняя обувь