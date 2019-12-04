В Витебске произошёл пожар в цеху по производству топливных гранул

Новости Беларуси. 4 декабря около половины третьего ночи в Витебске горел цех по производству топливных гранул.

По сведениям Витебского ОУМЧС, цех принадлежит частному предприятию ОДО «ПК-Квант». Пострадавших в результате пожара нет. Возгорание было потушено.