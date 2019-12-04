В Витебске произошёл пожар в цеху по производству топливных гранул

Новости Беларуси. 4 декабря около половины третьего ночи в Витебске горел цех по производству топливных гранул.
По сведениям Витебского ОУМЧС, цех принадлежит частному предприятию ОДО «ПК-Квант». Пострадавших в результате пожара нет. Возгорание было потушено.
Огнём повреждена кровля цеха и 1 тонна топливных гранул. Проводится проверка, причина загорания выясняется.
В прошлом месяце в Минске горел цех завода по производству антифриза.
Спасатели прибыли через 3 минуты после получения сообщения о пожаре – подробности здесь.