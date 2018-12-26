В Минске мужчина в метро спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель

Новости Беларуси. В минском метро мужчина спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель.
Как сообщили в Twitter-аккаунте Минского метрополитена, инцидент случился вечером двадцать пятого декабря на станции Институт культуры.
Мужчина в 20.39 спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель. С контактного рельса сразу же было снято напряжение.
Мужчина был задержан инспекторами службы безопасности.
В скором времени – в 20.55 – было восстановлено движение поездов.
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