Прямой эфир

В Минске мужчина в метро спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель

26 декабря 2018 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В минском метро мужчина спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель.

Как сообщили в Twitter-аккаунте Минского метрополитена, инцидент случился вечером двадцать пятого декабря на станции Институт культуры.

Мужчина в 20.39 спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель. С контактного рельса сразу же было снято напряжение.

Мужчина был задержан инспекторами службы безопасности.

В скором времени – в 20.55 – было восстановлено движение поездов.

Что происходит в метро ночью: зачем по рельсам ходят люди с музыкальным слухом и как считают жетоны (читать далее).

# Минское метро # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Столкновение Kia и фуры Scania под Гомелем: погибла супружеская пара
25 декабря 2018 11:46

Столкновение Kia и фуры Scania под Гомелем: погибла супружеская пара

На водохранилище под Быховом рыбак провалился под лёд
25 декабря 2018 10:07

На водохранилище под Быховом рыбак провалился под лёд

42 кг насвая изъято у 22-летнего жителя Гомельского района
24 декабря 2018 14:06

42 кг насвая изъято у 22-летнего жителя Гомельского района