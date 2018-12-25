Столкновение Kia и фуры Scania под Гомелем: погибла супружеская пара

Новости Беларуси. В Гомельском районе в аварии погибли два человека.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области Марию Кривоногову, ДТП случилось днем двадцать четвертого декабря. Водитель Kia не справился с управлением, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с грузовиком Scania.

В результате аварии погиб 50-летний водитель легкового автомобиля и 48-летняя супруга мужчины. 24-летняя дочь пары была доставлена в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух человек».

Назначен ряд экспертиз.

Очевидцев аварии или граждан, у которых есть записи видеорегистратора с места ДТП, просят обратиться по телефонам (80232) 69-31-23, (8029) 345-29-37, (8044) 772-75-45.