Столкновение Kia и фуры Scania под Гомелем: погибла супружеская пара

Новости Беларуси. В Гомельском районе в аварии погибли два человека.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области Марию Кривоногову, ДТП случилось днем двадцать четвертого декабря. Водитель Kia не справился с управлением, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с грузовиком Scania.
В результате аварии погиб 50-летний водитель легкового автомобиля и 48-летняя супруга мужчины. 24-летняя дочь пары была доставлена в больницу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух человек».
Назначен ряд экспертиз.
Очевидцев аварии или граждан, у которых есть записи видеорегистратора с места ДТП, просят обратиться по телефонам (80232) 69-31-23, (8029) 345-29-37, (8044) 772-75-45.
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