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42 кг насвая изъято у 22-летнего жителя Гомельского района

24 декабря 2018 14:06
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Новости Беларуси. 22 декабря в Гомельском районе был задержан парень с 42 кг насвая.  

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, правоохранители дежурили в агрогородке Урицкое. Когда стало темно, милиционеры начали патрулировать ближе к автомобильным дорогам, чтобы не позволять пешеходам выходить на проезжую часть.  

Около девяти вечера патрульные обратили внимание на парня, который неторопливо переходил улицу в неположенном месте и тянул тяжёлые пакет с сумкой. Правоохранители подошли ближе, отругали парня за нарушение ПДД и спросили, что он несёт. Юноша ответил, что насвай.  

42 кг насвая изъято у 22-летнего жителя Гомельского района-1

Фото: УВД Гомельского облисполкома  

22-летнего местного жителя незамедлительно доставили в Гомельский РОВД, чтобы выяснить, было ли сказанное шуткой. В райотделе стало известно, что молодой человек не шутил. Насвая набралось на 42 кг, его стоимость оценивается в 5 тысяч рублей.  

Владелец некурительного табачного изделия пояснил, что груз доставил из России неизвестный водитель большегруза. Имя водителя и марку машины парень не запомнил, номер телефона у «курьера» не спросил. Что касается насвая, то его юноша собирался продать в Гомеле.  

42 кг насвая изъято у 22-летнего жителя Гомельского района-4

Фото: УВД Гомельского облисполкома  

В отношении безработного гражданина составлен протокол по ч.2 ст. 16.10 КоАП РБ. («Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания»).  

Осенью 2018 года житель Полоцка перевозил 15 тысяч пачек сигарет без сопроводительных документов.  

Автомобиль с товаром был доставлен в РОВД – здесь подробности.  

# Наркотики # происшествия

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