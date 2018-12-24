42 кг насвая изъято у 22-летнего жителя Гомельского района
Новости Беларуси. 22 декабря в Гомельском районе был задержан парень с 42 кг насвая.
Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, правоохранители дежурили в агрогородке Урицкое. Когда стало темно, милиционеры начали патрулировать ближе к автомобильным дорогам, чтобы не позволять пешеходам выходить на проезжую часть.
Около девяти вечера патрульные обратили внимание на парня, который неторопливо переходил улицу в неположенном месте и тянул тяжёлые пакет с сумкой. Правоохранители подошли ближе, отругали парня за нарушение ПДД и спросили, что он несёт. Юноша ответил, что насвай.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
22-летнего местного жителя незамедлительно доставили в Гомельский РОВД, чтобы выяснить, было ли сказанное шуткой. В райотделе стало известно, что молодой человек не шутил. Насвая набралось на 42 кг, его стоимость оценивается в 5 тысяч рублей.
Владелец некурительного табачного изделия пояснил, что груз доставил из России неизвестный водитель большегруза. Имя водителя и марку машины парень не запомнил, номер телефона у «курьера» не спросил. Что касается насвая, то его юноша собирался продать в Гомеле.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
В отношении безработного гражданина составлен протокол по ч.2 ст. 16.10 КоАП РБ. («Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания»).
Осенью 2018 года житель Полоцка перевозил 15 тысяч пачек сигарет без сопроводительных документов.
Автомобиль с товаром был доставлен в РОВД – здесь подробности.