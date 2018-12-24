42 кг насвая изъято у 22-летнего жителя Гомельского района

Новости Беларуси. 22 декабря в Гомельском районе был задержан парень с 42 кг насвая. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, правоохранители дежурили в агрогородке Урицкое. Когда стало темно, милиционеры начали патрулировать ближе к автомобильным дорогам, чтобы не позволять пешеходам выходить на проезжую часть. Около девяти вечера патрульные обратили внимание на парня, который неторопливо переходил улицу в неположенном месте и тянул тяжёлые пакет с сумкой. Правоохранители подошли ближе, отругали парня за нарушение ПДД и спросили, что он несёт. Юноша ответил, что насвай.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

22-летнего местного жителя незамедлительно доставили в Гомельский РОВД, чтобы выяснить, было ли сказанное шуткой. В райотделе стало известно, что молодой человек не шутил. Насвая набралось на 42 кг, его стоимость оценивается в 5 тысяч рублей. Владелец некурительного табачного изделия пояснил, что груз доставил из России неизвестный водитель большегруза. Имя водителя и марку машины парень не запомнил, номер телефона у «курьера» не спросил. Что касается насвая, то его юноша собирался продать в Гомеле.

Фото: УВД Гомельского облисполкома