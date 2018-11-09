Что происходит в метро ночью: зачем по рельсам ходят люди с музыкальным слухом и как считают жетоны

Как только последний пассажир покидает вестибюль, работа начинает кипеть в удвоенном ритме.

На всё про всё – несколько часов.

Геннадий Журавель, начальник дефектоскопной-путеизмерительной лаборатории: Наше поздразделение обеспечивает ультразвуковой контроль рельсов в Минском метрополитене. Одновременно у нас еженощно работает 7-19 тележек, который осуществляют еженедельный контроль ультразвуком. Мы ищем скрытые дефекты в рельсах, которые угрожают безопасности движения поездов.

Если вдруг всплывает дефект, тут же срабатывает сигнал в наушнике, а прибор выдаёт проблему. Поэтому стопроцентный слух – обязательное требование для этой работы.

Скорость специалистов – не более 4 километров в час.

Геннадий Журавель:

В каждое ухо, с каждой лыжи-преобразователя у нас идёт сигнал: в одно ухо – с левой нитки, в правое ухо идёт с правой нитки. И идёт разная тональность звуков, в зависимости от того, какой канал срабатывает. На каждой лыже – 8 каналов.

И каждая лыжа имеет свою тональность сработки.

Поэтому – вплоть до того, что музыкальным слухом должны обладать операторы дефектоскопной тележки.

В это же время по соседству трудятся маркшейдеры.