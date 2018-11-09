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Что происходит в метро ночью: зачем по рельсам ходят люди с музыкальным слухом и как считают жетоны

09 ноября 2018 18:44
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Как только последний пассажир покидает вестибюль, работа начинает кипеть в удвоенном ритме.

Что происходит в метро ночью: зачем по рельсам ходят люди с музыкальным слухом и как считают жетоны-1

Проверка рельсов, напряжения.

Что происходит в метро ночью: зачем по рельсам ходят люди с музыкальным слухом и как считают жетоны-4

Что происходит в метро ночью: зачем по рельсам ходят люди с музыкальным слухом и как считают жетоны-6

Механизм отточен до деталей.

На всё про всё – несколько часов.

Что происходит в метро ночью: зачем по рельсам ходят люди с музыкальным слухом и как считают жетоны-9

Геннадий Журавель, начальник дефектоскопной-путеизмерительной лаборатории: 
Наше поздразделение обеспечивает ультразвуковой контроль  рельсов в Минском метрополитене. Одновременно у нас еженощно работает 7-19 тележек, который осуществляют еженедельный контроль ультразвуком. Мы ищем скрытые дефекты в рельсах, которые угрожают безопасности движения поездов.

Что происходит в метро ночью: зачем по рельсам ходят люди с музыкальным слухом и как считают жетоны-12

  

Что происходит в метро ночью: зачем по рельсам ходят люди с музыкальным слухом и как считают жетоны-14

Скорость специалистов – не более 4 километров в час.

Если вдруг всплывает дефект, тут же срабатывает сигнал в наушнике, а прибор выдаёт проблему. Поэтому стопроцентный слух – обязательное требование для этой работы.

Что происходит в метро ночью: зачем по рельсам ходят люди с музыкальным слухом и как считают жетоны-17

Геннадий Журавель: 
В каждое ухо, с каждой лыжи-преобразователя у нас идёт сигнал: в одно ухо – с левой нитки, в правое ухо идёт с правой нитки. И идёт разная тональность звуков, в зависимости от того, какой канал срабатывает. На каждой лыже – 8 каналов.

И каждая лыжа имеет свою тональность сработки.

Поэтому – вплоть до того, что музыкальным слухом должны обладать операторы дефектоскопной тележки.

В это же время по соседству трудятся маркшейдеры.

Что происходит в метро ночью: зачем по рельсам ходят люди с музыкальным слухом и как считают жетоны-20

Их задача, если говорить просто, контролировать диаметр тоннелей.

Что происходит в метро ночью: зачем по рельсам ходят люди с музыкальным слухом и как считают жетоны-23

Иван Сергеенко, маркшейдер:
Мы проверяем эллиптичность тоннельной отделки круглого сечения и перекосы тоннельной отделки прямоугольного сечения. Допуски очень строгие у нас: что по содержанию пути, что по содержанию тоннельной отделки. Мы это постоянно контролируем,работа ведётся постоянно, еженощно. И, в случае каких-то серьёзных отклонений, об этом сразу же становится известно всем службам. И люди, которые ответственны за данный участок, делают всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки устранить все неполадки.

Что происходит в метро ночью: зачем по рельсам ходят люди с музыкальным слухом и как считают жетоны-26

Что происходит в метро ночью: зачем по рельсам ходят люди с музыкальным слухом и как считают жетоны-28

Не спешат после смены домой и кассиры – им предстоит вернуть в кассы проданные за день жетоны.

Что происходит в метро ночью: зачем по рельсам ходят люди с музыкальным слухом и как считают жетоны-31

Чтобы точно знать проходимость и объём пассажиропотока.

Что происходит в метро ночью: зачем по рельсам ходят люди с музыкальным слухом и как считают жетоны-34

Ирина Шурак, старший кассир станции метро «Петровщина»:
Жетоны считаются из каждого КП индивидуально, у каждого КП – свой счётчик и индивидуальный подсчёт пассажиров. Ведётся учёт строго по электронным счётчикам.

Что происходит в метро ночью: зачем по рельсам ходят люди с музыкальным слухом и как считают жетоны-37

Сводим суточный отчёт – за сутки сколько пассажиров прошло именно по жетонам.

# Минское метро # общество # Геннадий Журавель # Иван Сергеенко # Ирина Шурак

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