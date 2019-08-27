Минчанин украл чужую собаку и подарил её жене на день рождения

Новости Беларуси. Минчанин похитил собаку и подарил ее жене на день рождения.

По информации ГУВД Мингорисполкома, женщина выгуливала померанского шпица и решила зайти в магазин. Своего питомца минчанка оставила около входа. Хозяйка была уверена, что собака никуда не денется, потому что обучена командам и всегда их исполняла.

Однако 51-летний прохожий обратил внимание на животное. Мужчина шел на день рождения к супруге, поэтому решил прихватить собаку в качестве подарка. Минчанин спрятал шпица под куртку и принес домой.