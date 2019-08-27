Прямой эфир

Минчанин украл чужую собаку и подарил её жене на день рождения

27 августа 2019 13:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минчанин похитил собаку и подарил ее жене на день рождения.  

По информации ГУВД Мингорисполкома, женщина выгуливала померанского шпица и решила зайти в магазин. Своего питомца минчанка оставила около входа. Хозяйка была уверена, что собака никуда не денется, потому что обучена командам и всегда их исполняла.  

Однако 51-летний прохожий обратил внимание на животное. Мужчина шел на день рождения к супруге, поэтому решил прихватить собаку в качестве подарка. Минчанин спрятал шпица под куртку и принес домой.  

Минчанин украл чужую собаку и подарил её жене на день рождения-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Хозяйка обратилась к правоохранителям. Похититель был установлен быстро – мужчина неоднократно попадал в поле зрения милиции и привлекался к уголовной ответственности.  

Питомца обнаружили в квартире у жены минчанина и вернули законной хозяйке.  

Материалы проверки по данному факту переданы во Фрунзенский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям фигуранта.  

В середине августа в Сморгонском районе мужчина украл у соседа 10 кроликов (читать далее).  

# Кража

Другие новости рубрики

Все новости
В Клецком районе двое мужчин и женщина подозреваются в убийстве пенсионера
27 августа 2019 12:21

В Клецком районе двое мужчин и женщина подозреваются в убийстве пенсионера

В Минске водитель микроавтобуса врезался в припаркованный Volkswagen
27 августа 2019 09:53

В Минске водитель микроавтобуса врезался в припаркованный Volkswagen

Завершено расследование ДТП с участием лесовоза в Ружанах
27 августа 2019 08:53

Завершено расследование ДТП с участием лесовоза в Ружанах